نجمات عرب جميلات يقاطعن الزواج مرة ثانية

خاضت بعض النجمات العرب تجربة الزواج وفشلت فيها الى حد الإنفصال والطلاق، لذا نجد أن العديد من النجمات يرفضن اليوم فكرة الزواج مرة أخرى.

اليك أبرز النجمات العرب الجميلات اللاتي قاطعن فكرة الزواج مرة ثانية:

النجمة اللبنانية نجوى كرم ترفض الزواج منذ سنوات وحتى مع انتشار شائعات أكثر من مرة عن زواجها إلا أنها في كل مرة تنفي الأمر تمامًا، خاصة بعد ان انفصلت عن رجل الأعمال يوسف حرب.

كذلك بالنسبة للنجمة الجميلة ديانا حداد والتي اختارت رعاية اطفالها بدلاً من الزواج مرة أخرى بعد انفصالها عن سهيل العبدول، وهو ما قامت به نوال الزغبي التي قررت الاهتمام بأولادها من زوجها السابق ايلي ديب.

وعلى الرغم من زواج الفنانة غادة عبد الرازق أكثر من مرة إلا أنها أعلنت مؤخرًا أنها لا تنوي الزواج من جديد، فالأهم الآن هو رعاية أحفادها وقضاء أغلب الوقت برفقتهم.

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أما النجمة غادة عادل ترفض فكرة الزواج بعد سنوات طويلة من حياة عائلية حتى وإن انتهت بالفشل، خاصة في ظل وجود أطفال كبار، وعلى جانب آخر فالنجمة نسرين طافش أكدت أنها ترفض فكرة الزواج من جديد خوفًا على مسيرتها الفنية وخسارة شهرتها.

تعرفوا على نجمات يرفضن فكرة الزواج مرة أخرى.

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