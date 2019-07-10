نادين نجيم وسيرين عبد النور وصراع في أروقة MBC

نشر موقع إلكتروني معروف بدعمه للفنانة نادين نجيم، وعلاقة أصحابه الوطيدة بها، خبراً يؤكّد أنّ المسلسل الذي تقوم الفنانة سيرين عبد النور بتصويره حالياً لصالح مجموعة MBC كان في الأصل لنادين.

وجاء في الخبر المسرّب من نادين نفسها، أنّها هي من اقترحت اسمه ودقّقت بتفاصيل الشخصية والنص لمدة عام تقريبًا لكنها اعتذرت عنه بسبب تغيير مواعيد التصوير.

كما أورد الخبر أنّ القصة تدور حول شخصية "ديفا" وقد اقترحت نجيم أن يحمل العمل نفس الاسم، وبدأ التواصل معها حوله قبل عام تقريبًا، وأبدت موافقة مبدئية وعملت مع فريق العمل على تعديلات معينة حول الشخصية والنص، لكن اعتذار نادين جاء بسبب تغيير مواعيد التصوير، حيث كان من المفترض أن يتم تصويره في شهر سبتمبر، لكن عادت الشركة وقررت تصويره خلال موسم الصيف وهذا ما رفضته نادين لأنّها تُفضّل عدم العمل في هذه الفترة وتمضية وقت أكثر من عائلتها.

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وكان من المفترض أيضًا أن يتواجد النجم معتصم النهار إلى جانبها في هذا العمل، ولكنه أيضًا عاد واعتذر عنه.

وأشار الخبر إلى أنّ سيرين حلّت بديلة لنادين، وهي المرة الثانية التي تحل بديلة لها بعد حلولها بطلة على الموسم الثالث من مسلسل "الهيبة".

سيرين تلتزم الصمت ولا تردّ على الشائعات، بانتظار المؤتمر الصحفي الذي ستعقده مجموعة MBC للإعلان عن المشروع قريباً.

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