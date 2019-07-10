حساب شرطة المشاهير للبيع بملبغ لن تصدقه

أثار حساب شرطة المشاهير للراحل راغد قيس الذي توفي قبل أسابيع اهتمام متابعيه، بعد نشر الصفحة منشوراً يؤكّد أنّ الصفحة عائدة.

وجاء في المنشور "مهما تعملوا انا مكمل وطالما راغد عم ياخد نفس الشرطة مكملة وما في شي بهزها وثقتي بالناس اللي بتحبني وبتحب شرطة المشاهير واللي آمنت بهالخط من البداية. هيدي كانت وحدة من عباراتك يا راغد حبيب القلب ومن أسرة شرطة المشاهير منوعدك انو رح نكمل ونفسك وروحك بعدا ورح ضل بالصفحة بكل لون وسطر وصورة وضحكة وحزن متل ما كنت مميز بكل حالة وبكل وقت". وتابع المنشور |طول عمرك كنت كبير بأخلاقك وتوقف مع الضعيف بوجه القوي والفقير بوجه الغني والمريض بوجه المرض والحق بوجه الظلم ونقدك ولو جارح ببعض الأوقات بس حقاوي وما حدا قد ما كان قريب لنهجك وطريقة كتابتك رح ياخد محلك لأن الناجح هو اللي بيتميز بقلمو وفكرو وطريقة شغلو ، هيك إنت علمتنا .".

وشكر القيمون على الصفحة كل من عزى براغب "شكر من القلب لكل شخص تقدم بالتعزية عن روح الغالي راغد ولكل شخص ما تقدم بالتعزية أو انبسط فكرو ارتاح من شخص كان عقدة لكتير تافهين .

شكر من القلب لكل شخص بعدو ولتاريخ هيدي اللحظة ايمانو كبير وما نسي شرطة المشاهير وناطر رجعتنا .

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شكر من القلب ومن روح راغد لكل شخص وقف حدو وكان صديق حقيقي وخاف عليه وفكر في قبل نفسو ( بينعدو عالأصابيع ) ولكل شخص صار راغد بالنسبة الو خبر كان ."

وعن أسباب موت راغد رفض القيمون على الحساب التعليق عليها وكتبوا "بالنسبة لكل خبر عار عن الصحة طال سبب وفاة راغد أو أي خبر بالمستقبل ما حدا ينتظر أي رد أو توضيح لأن أي شي حقيقي ولازم تعرفوا بتم نشرو على منصات التواصل الإجتماعي التابعة لشرطة المشاهير ، وقتنا مش لبياعي الحكي .".

يذكر أن راغد توفي في إحدى مستشفيات بيروت بعد أن أصيب بفايروس، وقد علمت "الجميلة" أن عائلته تعرض حسابه على انستغرام للبيع بملبغ خمسة ملايين دولار أميركي.