هل انفصل أحمد فلوكس عن هنا شيحة؟

منذ إعلان زواجهما في منتصف أكتوبر الماضي، لاتزال أنباء انفصال الفنان أحمد فلوكس والفنانة هنا شيحة، تطاردهما من آن لآخر، وسط نفي مستمر من كلا الطرفين.

عاد الأمر للتداول وإثارة التساؤلات من جديد خلال الساعات الأخيرة، عقب منشورات اعتبرها البعض «غامضة» إلى حد ما، من كلا الطرفين، عبر حساباتهما على موقع إنستجرام.

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هنا نشرت عبر خاصية الاستوري عدة رسائل عن الجرح وكسر الآخرين وكيفية الشفاء من ذلك؛ كاتبة: «بكل صدق أتمنى أن تجد روحك السلام، كسرتني ولكن حصل ذلك فقط لأنك مكسور، وسأشفى لمعرفتي أنني بحاجة لذلك، ولكن يقلقني ألا تكتشف أنك بحاجة للشفاء».

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بينما نشر فلوكس فيديو لقصيدة «إنسان»، وأرفقها بتعليق عن حسن الاختيار والندم، ثم كتب رقم «20-10» وهو ما لم يفهمه الجمهور، لكن بالتدقيق أكثر وجدناه نفس تاريخ زواجه من هنا شيحة.

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وكتب فلوكس: «هاتقابل ناس كتير في حياتك بس إنسان واحد بس هو النعمة الحقيقية... خلي بالك مش كل اللي تفتكره نعمة هايكون نعمة لو عرفته سنين.. ولو الدنيا واخداك مش هاتعرفه غير بعد كتير فحافظ عليه علشان فعلاً هو ده اللي يستاهل.. لأنه فعلاً إنسان، والوحيد اللي يستاهل.. ممكن تعرف حد سنين وتكون فاهم إنه هو ده الإنسان، لكن في ميعاد محدد من ربنا هتلاقي ربنا بعتلك فعلاً الإنسان اللي يستاهل إنك تعرفه ويكشفلك إنك مكنتش تعرف يعني إيه إنسان أصلاً.. ربنا يحمي قلوبكم بقلوب طاهرة وتشوفوا اللي حوليكم صح علشان ماتندموش وحافظوا على القلوب الطاهرة اللي ربنا بيبعتهلكم علشان تفضل فيكم الروح وتكونوا بني آدمين بجد.. 20/10».

