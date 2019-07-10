عامر منيب يتصدر جوجل بسبب صورة ابنته في تخرجها

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تصدر الفنان الراحل عامر منيب محرك بحث «جوجل» في مصر، بعد مرور 8 سنوات على وفاته، بعد تخرج ابنته الكبرى مريم في الجامعة.
وظهرت مريم في الصورة التي نشرتها بحسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ترتدي زي التخرج وتحتفل بهذه المناسبة في جو من البهجة، وعلقت: «بابا أنا اتخرجت».
يذكر أن مريم كانت شديدة التعلق بوالدها قبل أن يغيبه الموت، وقالت مسبقاً في لقاء متلفز عبر قناة dmc الفضائية، إنها حتى الآن لم تستوعب فكرة وفاته.
وأشارت إلى أن والدها هو الرجل رقم واحد في حياتها، بالرغم من عدم وجوده معها.
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