كتب امير فتحي في الأربعاء 10 يوليو 2019 02:53 مساءً - ظهرت المستشارة الألمانية ” أنجيلا ميركل ” في لقطات تليفزيونية وهي ترتعش خلال استقبالها لرئيس الوزراء الفنلندي ” أنتي ريني ” صباح اليوم الأربعاء .
وهي المرة الثالثة التي تصيبها هذه الحالة في أقل من شهر .
وظهرت ميركل وجسدها يهتز بشدة أثناء وقوفها مع مع ريني خلال استعراض حرس الشرف لدى وصوله .
وقال متحدث بإسم الحكومة الألمانية أن المستشارة أنجيلا ميركل بخير .
وكانت قد أكدت ميركل من قبل إنها بصحة جيدة بعد ما أثيرت تساؤلات حول صحتها وأفادت أن ما حدث لها كان بسبب إنها كانت تعاني من الجفاف .
كانت هذه تفاصيل خبر في أقل من شهر .. ” أنجيلا ميركل ” ترتعش للمرة الثالثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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