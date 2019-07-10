في أقل من شهر .. ” أنجيلا ميركل ” ترتعش للمرة الثالثة

كتب امير فتحي في الأربعاء 10 يوليو 2019 02:53 مساءً - ظهرت المستشارة الألمانية ” أنجيلا ميركل ” في لقطات تليفزيونية وهي ترتعش خلال استقبالها لرئيس الوزراء الفنلندي ” أنتي ريني ” صباح اليوم الأربعاء .

وهي المرة الثالثة التي تصيبها هذه الحالة في أقل من شهر .

وظهرت ميركل وجسدها يهتز بشدة أثناء وقوفها مع مع ريني خلال استعراض حرس الشرف لدى وصوله .

وقال متحدث بإسم الحكومة الألمانية أن المستشارة أنجيلا ميركل بخير .

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وكانت قد أكدت ميركل من قبل إنها بصحة جيدة بعد ما أثيرت تساؤلات حول صحتها وأفادت أن ما حدث لها كان بسبب إنها كانت تعاني من الجفاف .