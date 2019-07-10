فن ومشاهير

ستيفاني صليبا تحتفل مع شقيقتيها.. هل يشبهانها؟

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نوارة 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الأربعاء 10 يوليو 2019 02:53 مساءً - احتفلت الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا بعيد ميلاد شقيقتها دونا صليبا ونقلت الأجواء الإحتفالية الى متابعيها عبر حسابها الرسمي على انستغرام.

فقد نشرت الممثلة صورة تجمعها بشقيقتيها أثناء قطع قالب الحلوى، وعلقت عليها كاتبةً: “عالمي في صورة واحدة…عيد ميلاد سعيد شقيقتي.. لدي أفضل أخوات في العالم”.Stephanie Saliba sisters

Stephanie Saliba sisters

من جهة أخرى، أثنى محبو النجمة على العلاقة الوطيدة التي تجمع ستيفاني صليبا بشقيقتيها دونا وماريلين، فيما علّق البعض الآخر على عدم الشبه بين الشقيقات.

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