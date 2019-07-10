أمل رزق تستغيث بعد تعرض إبنتها لحادث سير خطير

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كتب امير فتحي في الأربعاء 10 يوليو 2019 02:53 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” أمل رزق ” استغاثة عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” بعد تعرض ابنتها ” مي كتكت ” إلى حادث سير خطير برفقة أصدقائها على طريق الساحل الشمالي .
وكتبت أمل : ” إلى كل الناس الجدعة اللي بتحبني بنتي وأصحابها عملوا حادثة موت وحاليا في المستشفى وكعادة النقابة لم تفعل شيئا وبنتي لوحدها وبطولها ربنا فوق الكل وحمينا ” .
وأضافت أمل موجهة ندائها إلى الصحفيين قائلة : ” إلى كل الصحفيين الجدعان اللي وقوفوا معايا في شدتي مستنياكوا في المستشفى لأن لا قدر الله لو بنتي جرلها حاجة هقول كلام هيزعل ومش هسكت وللعلم بنتي أصغر نقابية والكارنيه ل مى أقدر أصوره مش قادرة اكتب أكتر من كده من إمبارح على ما أتمالك أعصابي والعربية اترمت على الطريق ” .
وتفاعل عدد كبير من النجوم ومتابعي أمل رزق على ما نشرته متمنيين لابنتها الشفاء العاجل وحاولوا معرفة الوضع الصحي الحالي ل مي ولكن لم ترد أمل على التعليقات .
مى كتكت هي ابنة الممثلة أمل رزق والمنتج الراحل إسماعيل كتكت .. اتجهت إلى مجال التمثيل وشاركت في فيلم ” الماء والخضرة والوجه الحسن ” .
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