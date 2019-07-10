هيفا وهبي: “كتير حلو كيف منتخبي الجزائر وتونس عوضولنا فرحتنا”

كتب امير فتحي في الأربعاء 10 يوليو 2019 02:53 مساءً - عبرت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ عن حزنها الشديد بسبب خروج المنتخب المصري من كأس أمم أفريقيا: “مع انه زعلنا لخروج مصر من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، ولكن هي اللعبة ربح وخسارة. بس كتير حلو كيف منتخبي الجزائر وتونس عوضولنا فرحتنا اليومين الماضيين ولعبوا حلو ومتعونا بفوز مفرح للعرب كل التوفيق بالمباريات القادمة وانشاء الله يوصلوا للنهائيات مصر 2019”.

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