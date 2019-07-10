كتب امير فتحي في الأربعاء 10 يوليو 2019 02:53 مساءً - تحدثت الفنانة السورية رويدا عطية عن فترة زواجها الأول والمعاناة التي عاشتها في تلك المرحلة من حياتها، مشيرةً إلى أنها تزوجت بعمر صغير وهو 17 عاماً بينما كان زوجها يكبرها بـ20 عاماً ولم توافق أسرتها على هذا الزواج.
وكشفت عطية عن انها تعرضت إلى العنف الأسري في تلك المرحلة، وتحديداً بعد عام من زواجهما، وضربت للمرة الأولى وبسبب سكوتها وعدم إخبار عائلتها بما يحدث معها وشعورها بالخجل جعل زوجها يتمادى بضربها.
وأضافت خلال حلولها ضيفة ضمن برنامج “مع أو ضدّ” الذي تقدمه الإعلامية الأردنية علا الفارس أنه بعد مشاركتها في برنامج “سوبر ستار” طلبت الطلاق مع انها كانت تعلم ان الناس سيتحدث عن أنها طلبت الطلاق بعد شهرتها لكنها لم تهتم بما سيقال وقررت أن تصبح مطلقة.
مشيرةً إلى أن زوجها دفعها للمشاركة من اجل إستغلال صوتها.
كانت هذه تفاصيل خبر رويدا عطية: تعرضت للعنف الأسري.. وزوجي أشركني في “سوبر ستار” لإستغلال صوتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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