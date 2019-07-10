كتب امير فتحي في الأربعاء 10 يوليو 2019 02:53 مساءً - نشر ” عمر طارق الشريف ” حفيد الفنان المصري العالمي الراحل ” عمر الشريف ” مجموعة من الصور عبر حسابه الشخصي على موقع ” إنستجرام ” . وجمعت الصور بين الفنان الراحل عمر الشريف وحفيده في مراحل عمرية مختلفة . وجاء نشر هذه الصور على إثر الذكرى الرابعة لرحيل عمر الشريف . وكتب ” عمر ” معلقا على الصور : ” أربع سنوات من دون أعز صديق لي .. أفتقدك كل يوم ” . Advertisements يذكر أن عمر هو حفيد كلا من الفنانين عمر الشريف وفاتن حمامة وهو نجل ابنهم الوحيد طارق . وغاب الفنان عمر الشريف عن عالمنا في 10 يوليو من عام 2015 عن عمر يناهز 83 عاما بعد صراع مع المرض .

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كانت هذه تفاصيل خبر حفيد عمر الشريف يوجه رسالة في ذكرى وفاة جده : أفتقدك كل يوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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