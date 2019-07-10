حارس منتخب تونس يوجه رسالة اعتذار إلى الجماهير : ” أنا ندمت “

كتب امير فتحي في الأربعاء 10 يوليو 2019 02:53 مساءً - تقدم ” معز حسن ” حارس مرمى منتخب تونس لكرة القدم باعتذار علني عما بدر منه في مباراة فريقه أمام منتخب غانا ضمن منافسات دور ال 16 في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 .

حيث اعترض الحارس على قرار تبديله في الشوط الثاني الإضافي قبل ركلات الترجيح وتصرف بشكل غير لائق أمام الجماهير في ملعب المباراة .

وكتب معز حسن عبر حسابه على موقع ” تويتر ” : ” أريد أن أقدم اعتذاري للمدرب ولزملائي ولأحباء المنتخب التونسي ” .

وأضاف : ” رد فعلي في مباراة غانا كان سببه ضغط المباراة وحماسي الكبير للعب من أجل علم بلادي وقد ندمت عليه كثيرا ” .

وتابع : ” أدرك أن روحي الرياضية كانت مفقودة خلال هذا الوقت وأولئك الذين يعرفونني يعلمون أنني أظهرت دائما الاحترافية والوطنية والشعور القوي بالانتماء إلى منتخب بلادي ” .

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واختتم كلامه قائلا : ” أؤكد على اعتذاري للجميع وأعتمد على فهم الإداريين وزملائي في الفريق ومؤيديهم وأتعهد بأن يكون لدي موقف إيجابي وروح من التماسك لبقية مسيرتي بين نسور قرطاج وكوني جزءا منه .. مبروك لنا جميعا ” .

يذكر أن الحارس البديل ” فاروق بن مصطفى ” نجح في التصدي لركلة ترجيح من الخمسة ليقود منتخب بلاده للفوز بنتيجة ( 5-4 ) والتأهل للدور ربع النهائي .