بعد تعرض ابنتها لحادث.. الفنانة أمل رزق تستغيث.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة المصرية أمل رزق، نداء استغاثة عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك»، بعد تعرض ابنتها مى كتكت إلى حادث سير خطير.

وقالت أمل رزق، في تدوينتها: «إلى كل الناس الجدعة اللي بتحبني بنتي وأصحابها عملوا حادثة موت وحاليا في المستشفى وكعادة النقابة لم تفعل شيئا وبنتي لوحدها وبطولها ربنا فوق الكل وحمينا».

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وأضافت: «إلى كل الصحفيين الجدعان اللي وقوفوا معايا في شدتي مستنياكوا في المستشفى لأن لا قدر الله لو بنتي جارلها حاجة هقول كلام هيزعل ومش هسكت وللعلم بنتي أصغر نقابية والكارنية لمى أقدر أصوره مش قادرة اكتب أكتر من كده من إمبارح على ما أتمالك أعصابي والعربية اترمت على الطريق».

وحصدت تدوينة أمل رزق، على العديد من تعليقات النجوم ومتابعيها الذين تمنوا لابنتها السلامة وأن تطمئن عليها.

مى كتكت، هي ابنة الممثلة أمل رزق والمنتج الراحل إسماعيل كتكت، اتجهت إلى مجال التمثيل وشاركت في فيلم «الماء والخضرة والوجه الحسن»، مع الفنانة ليلى علوي، والفنانة إلهام شاهين، وعدد من النجوم.