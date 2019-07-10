ساموزين يحتفل بعيد ميلاد ابنه.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان السوري ساموزين بعيد ميلاد ابنه «محمد» الذي اكمل عامه الثاني، وفاجأ متابعيه بنشر صورة تجمعه به في البحر.

وفي الوقت الذي حرص فيه على اخفاء ملامح ابنه، هنأ سامو نجله بتعليق مؤثر كتب فيه: «محمد إبني انت كم اتمني من الله ان يعطيك أيام جميله ورضاء من رب العالمين ويجعل الإيمان نور حياتك ويرزقك بالحلال ويهون عليك الدنيا يا ابني كل عام وانت بخير وصحه وعافيه وربي يكفيك عيون الناس ويعطيك ليرضيك وتفضل مرضي من أمك وأبوك وتبقي من الصالحين اللهم اميين».

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يُذكر أن ساموزين تزوج من الإعلامية المصرية دينا صلاح يونيو 2016، وقد رُزق الثنائي بمولودهما الأول «محمد» يوليو 2017، كما أن النجم السوري لديه ابنة في مرحلة المراهقة تُدعى «نغم» من زوجته الإنجليزية الأولى كريستينا.

ساموزين فاجأ محبيه من خلال ظهوره كضيف شرف في إحدى حلقات مسلسل «بدول الحدوتة 3» للنجمة المصرية دنيا سمير غانم، خلال الموسم الرمضاني الماضي، حيث جسد شخصية مصمم أزياء، في الوقت الذي يجهز فيه لطرح كليب جديد لأغنية بعنوان «ورد البستان» .

من ناحية أخرى، كان كليب أغنية «الأسطوانة المشروخة» آخر عمل طرحه سامو، والأغنية من كلمات أحمد علي موسى، ألحان مدين وتوزيع طارق توكل.