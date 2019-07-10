نسليهان أتاغول تحتفل بعيد زواجها الثالث.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - آية عبد العزيز

احتفلت النجمة التركية نسليهان أتاغول بعيد زواجها الثالث من الفنان قادير دوغلو، وذلك بجلسة تصوير رومانسية عفوية خضع لها الزوجان في إحدى الحدائق.

نسليهان نشرت لقطات من الجلسة، التي اختار أن يطل فيها الثنائي بالأبيض، كما بدا عليهما علامات الحب والانسجام بشكل قوي من خلال أوضاعهما الرومانسية أمام الكاميرا، وقد غازت الفنانة زوجها بتعليق ارفقته بالصور، وكتبت فيه: «أحب قلبك، عينيك، كلماتك، حياتك».

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فانز ومتابعو نسليهان سواء من متابعيها، وكذلك أصدقائها من داخل الوسط الفني هنأوا الزوجين بعيد زواجهما، متمنيين لهما دوام السعادة والحب.

يُذكر أن نسليهان أتاغول وقعت في حب قادير دوغلو خلال مشاركتهما في مسلسل «فاتح حربية» عام 2013، وتوج الثنائي قصة حبهما بالزواج في حفل زفاف ضخم حضره نخبة من المع نجوم تركيا يوليو 2016.

من ناحية أخرى، كان مسلسل «القاع» آخر عمل درامي عُرض لنسليهان، وقد شاركت في بطولته أمام الفنان التركي إيلكر كاليلي، وهو العمل الذي عادت به إلى جمهورها بعد مسلسل «حب أعمى» الذي شاركت في بطولته أمام النجم التركي بوراك أوزجفيت الشهير بـ«بالي بيك».