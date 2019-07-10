ميجان فوكس برفقة نجليها الوسيمين فى شوارع لوس أنجلوس.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تعد النجمة والممثلة الأمريكية ميجان فوكس، واحدة من أهم نجمات هوليود، حيث ظهرت بصحبة أبنائها يوم الاثنين 8 يوليو، وذلك أثناء مرورها بأحد شوارع مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وبحسب موقع الديلى ميل، فإن عدسات مصوري الباباراتزي قد رصدت مجموعة من الصور للنجمة العالمية البالغة من العمر 33 عاما، بصحبة طفليها الوسيمين نوح وبودى.

ووصف تقرير الجريدة العالمية أيضا أن النجمة العالمية ميجان فوكس تتمكن من تحقيق التوازن فى حياتها بتوزيع أدوارها بالتركيز مع ابنائها فى يوم العطلة كأم تركز على حياتها الخاصة، وبالتالى لا تنشغل بأعمالها عن أسرتها وفقاً لما جاء خلال التقرير الذى ذكر أنها ما زالت واحدة من أجمل نجمات هوليود حتى الآن.

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وعلى جانب أخر، اطلقت النجمة والممثلة الأمريكية ماركتها الخاصة للأزياء، مؤخرا، واحتفلت بهذه المناسبة بأحد الفنادق الكبرى بمدينة لوس أنجلوس.

النجمة العالمية الحسناء اختارت اسم Dion، لتطلقه على ماركتها الخاصة، والتي توجد فترة طويلة من العمل على التصميمات دفعت خلالها ثمنا بالابتعاد عن الشاشة الفضية.

والجدير بالذكر أن عدد من رجال الأعمال، قد شاركوا في تأسيس الماركة الخاصة بميجان برأس مال قيمته 45 مليون دولار، لتنافس الماركة الأشهر بهذا المجال وهي فيكتوريا سيكريت.