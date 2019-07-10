كاتى بيرى تقضي إجازة رومانسية مع أورلاندو بلوم.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

التقطت عدسات وكاميرات مصوري البابارتزي، عدة صور للنجمة العالمية كاتي بيري البالغة من العمر 34 عاما، و خطيبها النجم العالمي أورلاندو البالغ من العمر 42 عاما، وذلك خلال استمتاعهما بالجو الدافئ وذلك على شواطئ جزيرة ” de Ré Île” إيل دو ري الفرنسية.

وكانت تقارير صجفية عالمية قد أكدت أخبار عن قرب إقامة كاتي بيري و أورلاندوبلوم حفل زواج رومانسي و ذلك بعد إعلان النجمين خطبتهما خلال احتفالهما بـ ” عيد الحب ” الماضي .

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وظهرت النجمة العالمية كاتي بيري مرتديه ” مايوة ” floral ذو تصميم مميز حمل إمضاء دار أزياء ” Morgan Lane ” ، وقد وصل سعره الي 214 جنيه استرليني.

والجدير بالذكر أن النجمة والمطربة الأمريكية كاتى بيرى، قد استطاعت، مؤخرا، أن تخطف الأنظار نحوها دائما من خلال أعمالها الفنية التى تبهر عشاق الموسيقى والغناء من مختلف الأعمار من شتى أنحاء العالم، وقد حققت كاتي بيري نجاح كبير بكليبها الأخير “Never Really Over” الذى أطلقته نهاية شهر مايو الماضى.

وحقق كليب “Never Really Over” للنجمة كاتى بيرى خلال 20 يوم فقط أكثر من 55.5 مليون مشاهدة على موقع الفيديو الشهير “يوتيوب”.