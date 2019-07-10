وفاة نجم هوليود الشاب كاميرون بويس

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

سيطرت حالة من الصدمة سيطرت على نجوم هوليوود بعد رحيل الممثل الشاب كاميرون بويس، البالغ من العمر 20 عاماً، الذى توفى أثناء نومه، مساء يوم الأحد 7 يوليو، نتيجة إصابته بنوبة مرضية كان يُعالَج منها.

وبحسب، ما نشره موقع مجلة «فارايتى»، فإن مجموعة كبيرة من النجوم نعوا «بويس»، الذى بدأ حياته المهنية وهو فى التاسعة من عمره، من بينهم النجم الأمريكى آدم ساندلر، الذى شاركه فى الجزء الأول والثانى من فيلم «Grown Ups»، حيث نشر عبر حسابه الرسمى على «تويتر»: «صغير جداً، مضحك جداً وجميل جداً، كان من أجمل الأطفال وأكثرهم موهبةً ولطفاً، قلوبنا مكسورة».

كما قدم رئيس مجلس إدارة «ديزنى»، والرئيس التنفيذى للشركة، روبرت إيجر، التعازى لعائلة الممثل، الذى ظهر فى عدد من البرامج التليفزيونية لقناة «ديزنى»: «تنعى شركة والت ديزنى فقدان كاميرون بويس، الذى كان صديقاً للكثيرين منا، كان مليئاً بالموهبة والحياة، صلواتنا لعائلته». حرص أصدقاؤه وزملاؤه على نشر صورهم برفقته من كواليس أعمالهم الفنية.