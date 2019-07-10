كيندال جينر تخوض تحدي غطاء الزجاجة في البحر.. صور

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
تحرص عارضة الازياء ونجمة تليفزيون الواقع كيندال جينر، شقيقة النجمة العالمية كيم كاردشيان، بصفة مستمرة، على الظهور بشكل مختلف أثناء مشاركتها فى التحديات والمنافسات، فتسلك دائماً طرقاً تحتل بها صدارة التريند المشاركة فيه بأدائها الرائع.
وكانت كيندال جينر البالغة من العمر 23 عاماً، قد حرصت على المشاركة فى تحدى غطاء الزجاجة الشهير المتداول حالياً عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة تحت عنوان bottle cap challenge، ونشرت مقطع فيديو لها وهى تقوم بتأديه التحدى ببراعة.
وظهرت كيندال فى مقطع الفيديو الذى نشرته عبر حسابها الشخصى بموقع الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، وهى ترتدى المايوه وتقود دراجة مائية وتنجح فى التحدى الذى حصد ملايين المشاهدين خلال دقائق قليلة من نشره عبر حسابها.
وسرعان ما توالت التعليقات من أشقائها الذين أثنوا على لياقتها فى اتمام ذلك التحدى الصعب الذى انتشر على يد النجم العالمى جايسون ستاثام منذ ايام عبر حسابه الشخصى.
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