دوللي شاهين تتعرض لحادث.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
انقذت العناية الإلهية الفنانة اللبنانية دوللي شاهين بعد تعرضها لحادث سير مروع، كاد أن يودي بحياتها.
وفي الوقت الذي لم تكشف فيه تفاصيل الحادث، نشرت دوللي صوراً صادمة لسيارتها بعد تحطم الجزء الأمامي منها بشكل واضح، معلقة عليها: «الحمد لله.. قدر ولطف».
فانز ومتابعو دوللي سواء من معجبيها أو حتى اصدقائها من داخل وخارج الوسط الفني تفاعلوا مع الصور بشكل كبير عبر تعليقات اعربوا فيها عن قلقهم على حالة الفنانة الصحية، وسألوها عن كواليس الحادث، متمنيين لها السلامة.
من ناحية أخرى، كانت أغنية «يا حبيبتي يا أمي» آخر ما طرحته دوللي شاهين على الساحة بالتزامن مع عيد الأم الماضي، وهي من كلمات السيد علي وألحان علاء الراوي وتوزيع عمر إسماعيل.
أما كليب «حبيبي غير» كان آخر ما طرحته دوللي، وهي باللهجة الخليجية من كلمات أسير رياض والحان خالد جنيدي، وتوزيع موسيقي حازم رأفت، والكليب من إخراج دوللي وهي في ثاني تجربة لها في عالم الاخراج بعد كليب أغنية «يا حلو صبح» للمطرب المصري الراحل محمد قنديل، حيث اعادت توزيعها وقدمتها بشكل مختلف، إلا أن الفنانة دخلت في مشاكل قضائية مع ورثة ملحنها الأصلي، الموسيقار الراحل محمد الموجي، حتى أن موقع اليوتيوب حذف الكليب
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