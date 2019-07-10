محمد رمضان ينضم للمكرمين للمرة الأولى في مهرجان «بياف»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قررت اللجنة المنظمة لمهرجان «بياف»، 2019 الدولي، تكريم الفنان المصري محمد رمضان، في حفل افتتاحه والمقرر يوم 12 يوليو.

ومن المقرر أن يتلقى محمد رمضان، جائزة عن مسيرته الفنية الناجحة، وذلك في أول مشاركة له في هذا المهرجان، والذي يضم نجوم من مصر والوطن العربي ونجوم أجانب أيضًا.

وكان المهرجان، قد أعلن عن تكريم النجم الشاب التركي باريش أردوتش، بجائزة أفضل ممثل تركي عالمي.

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يذكر أن أخر أعمال محمد رمضان الدرامية مسلسل «زلزال»، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي وشارك في بطولته الفنان ماجد المصري، وحلا شيحة، وهنادي مهنا، وعدد من النجوم.

وأعماله السينمائية فيلم «الكنز 2»، والذي ينتظر عرضه، والفيلم بطولة محمد رمضان، و محمد سعد، و روبي، و أحمد رزق، و هيثم أحمد زكي، و سوسن بدر، و أمينة خليل، و عبدالعزيز مخيون، و محي إسماعيل، وهاني عادل، والشحات مبروك، و عباس أبو الحسن، ويظهر في الثاني عدد من الفنانين أبرزهم أحمد صيام، ونهى عابدين، وأحمد مالك، سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال، وإخراج شريف عرفة.