أحمد فلوكس يزيد الشكوك حول علاقته بهنا شيحة.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثار الفنان المصري أحمد فلوكس، الشكوك حول علاقته بزوجته الفنانة المصرية هنا شيحة، وأعاد الحديث حول انفصالهما، وذلك بسبب منشور عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام».

ونشر أحمد فلوكس، قصيدة «إنسان»، والتي تتحدث عن مقابلة الناس في الحياة ويجب أن يحسن كل إنسان اختيار من يستمر معهم، وعلق على الفيديو قائلًا: «هاتقابل ناس كتير في حياتك بس إنسان واحد بس هو النعمة الحقيقية، خلي بالك مش كل اللي تفتكره نعمة هيكون نعمة لو عرفته سنين، ولو الدنيا وأخداك مش هتعرفه غير بعد كتير فحافظ عليه علشان فعلًا هو ده اللي يستاهل، لأنه فعلا إنسان والوحيد اللي يستاهل».

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وأضاف: «ممكن تعرف حد سنين وتكون فاهم إن هو ده الإنسان، لكن في ميعاد محدد من ربنا هتلاقي ربنا فعلاً بعتلك الإنسان اللي يستاهل إنك تعرفه ويكشفلك إنك مكنتش تعرف يعني أيه إنسان أصلاً، ربنا يحمي قلوبكم بقلوب طاهرة وتشوفوا اللي حواليكم صح علشان ماتندموش».

وأثر التعليق العديد من التساؤلات حول علاقة أحمد فلوكس، وهنا شيحة الغامضة بعد أن ظهر بدون خاتم زواج، وعدم ظهورهما معًا في العديد من المناسبات.

يذكر أن أحمد فلوكس، شارك في فيلم «الممر»، والذي تدور أحداثه حول بطولات قوات الصاعقة المصرية خلال المرحلة الزمنية من حرب 1967 وحرب الاستنزاف، ويشارك في بطولته الفنان أحمد عز، وأحمد رزق، وإياد نصار، وأحمد صلاح حسني، وغيرهم من النجوم.