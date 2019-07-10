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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
رد المصري مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري الكرة القدم السابق، على الاتهامات التي طالته عقب خروج منتخب مصر من دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 لعى يد منتخب جنوب أفريقيا.
مجدي عبدالغني قال في تصريحات تلفزيونية عبر قناة “TEN”: غير صحيح ما تردد حول منعي من السفر خارج مصر، أو الاتجار بتذاكر أمم أفريقيا في السوق السوداء، أو حصولي على عمولة من التعاقد مع خافيير أجيري.
عضو الاتحاد المستقيل أضاف: لست ممنوعا من السفر، لا يجوز تشويه سمعة الناس بهذه الطريقة، تلك الأمور في منتهى الغرابة وعارية تماما من الصحة، أتعرض لأكاذيب وظلم عبر وسائل الإعلام، وبعض الأخبار وصلت لمرحلة قلة الأدب.
عبد الغني تابع: لم أكن أعرف أجيري ولست أنا من تعاقد معه، حضرت لحظة التوقيع معه فقط، ولم أكن على علم بموعد وصوله إلى مصر من الأساس، من تعاقد معه هو هاني أبو ريدة وهو المسئول عن تعيينه لأنه المشرف على المنتخب.
واختتم قائلا: لم أر أجيري في حياتي ولم أكن أعرفه من قبل، لا أعرف سوى هاني رمزي مدرب المنتخب، لا يوجد أي شيء ضدي حتى أشعر بالقلق أو الخوف من التحقيق معي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أنباء منعه من السفر.. مجدي عبدالغني يرد على الاتهامات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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