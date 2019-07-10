حسام حسن يتفوق على داني ألفيس

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ترددت أنباء كثيرة خلال الأيام القليلة الماضية، تفيد بأن النجم البرازيلي داني ألفيس مدافع منتخب السامبا، وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، هو الأكثر تتويجا في العالم بالألقاب في تاريخ كرة القدم.

إلا أن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، كان لها رأيا آخر، حيث ذكرت أن النجم المصري حسام حسن الذي خاض 169 مباراة دولية مع منتخب مصر مع شقيقه التوأم إبراهيم حسن، توج بـ 41 لقبًا مع الأهلي والزمالك إلى جانب المنتخب الوطني.

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الصحيفة اشارت إلى أن داني ألفيس نجم برشلونة الإسباني السابق ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي، جاء في المركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين تحقيقًا للألقاب في تاريخ كرة القدم برصيد 40 لقبا.

ألفيس الابلغ من العمر 36 عامًا، حقق لقب “كوبا أميركا “مع منتخب بلاده، بعد الفوز على بيرو في نهائي البطولة بثلاثة أهداف مقابل هدف.. وأصبح ثاني أكثر اللاعبين في العالم تتويجًا بالألقاب وذلك خلف حسام حسن نجم الكرة المصرية السابق برصيد 41 لقبًا.

ألقاب حسام حسن جاءت كالتالي:

الدوري المصري 14 مرة وكأس مصر 5 مرات، كأس الكؤوس الأفريقية 5 مرات، كأس السوبر المصري مرتين، دوري أبطال أفريقيا ( المسمى القديم ) مرة ، وكأس العرب للأندية (مرة)، وكأس السوبر العربي مرتين، وكأس العرب للأندية أبطال الكؤوس مرة، و دوري أبطال أفريقيا( المسمى الجديد)، كأس الأفرو أسيوية وكأس السوبر المصري السعودي مرة واحدة وكأس أمم أفريقيا ثلاث مرات.