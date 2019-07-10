فيديو جديد لعمرو وردة يثير الجدل

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
لم يمر وقت طويل على ظهور فيديو فاضح للاعب المنتخب المصري لكرة القدم عمرو وردة، كان قد أثار جدلا كبيرا، إلا وظهر مقطع فيديو جديد للاعبي برفقة عدد من أصدقائه أثار جدلا جديدا.
عدد من النشطاء تداولوا عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مقطع فيديو جديد للاعب عمرو وردة، المحترف في أحد الأندية اليونانة، يرقص فيه مع مجموعة من الشباب بطريقة فاضحة.
الفيديو أثار علامات استفهام حول اللاعب، الذى أثار جدلا واسعا في الشارع المصري بتصرفاته الغريبة، خاصة بعدما انتشر له فيديو فاضح خلال معسكر المنتخب الوطني الذي كان يشارك في كأس الأمم الأفريقية 2019.
عمرو وردة كان مثار جدل كبير وتم إيقافه واستبعاده من معسكر المنتخب قبل مباراة أوغندا في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة أفريقيا، قبل أن يتراجع اتحاد الكرة السابق برئاسة هاني أبو ريدة ويرفع عنه الإيقاف بعد تدخل اللاعبين الذين طلبوا الإعفاء عن زميلهم رغم ما انتشر له من مخالفات.
الفيديو الجديد للاعب، أثار حالة كبيرة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب التصرفات الغريبة التي ظهر بها حاصة وأنه ظهر بعد أيام قليلة من هزيمة المنتخب الوطني وخروجه من دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية.
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