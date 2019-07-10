«خفة دم» مكة محمد صلاح تخطف الأنظار في حفل زفاف.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتشر مقطع فيديو للطفلة مكة، ابنة النجم المصري محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، وهو ترقص في أحد الأفراح على تغمات الأغنية الشعبية الشهيرة “لأ لأ”.

رواد مواقع التواصل الاجتماعى، كانوا قد تداولوا مقطع الفيديو على نطاق واسع، حيث ظهرت مكة محمد صلاح، وهى ترقص برفقة أحد الأشخاص في إحدى حفلات الزفاف.

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ابنة النجم المصري خطفت الأنظار خلال الحفل، بعدما عرفها جمهور الكرة المصرية من خلال ظهورها مع والدها في ملعب “الريدز” بعد انتهاء الموسم الماضي، وذلك أثناء تتويجه بجائزة هداف الدوري الإنجليزي مع ليفربول .

ابنة محمد صلاح كانت قد خطفت الأضواء خلال المباراة الأأخيرة لليفربول على ملعب “أنفيلد” بعدما انتهت المباراة ونزلت أرض الملعب وداعبت الكرة حتى أودعتها المرمى، في مشهد تابعته كل الجماهير اليت كانت حاضرة المباراة.

يشار على أن محمد صلاح، كان قد شارك مؤخرا مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام حاليا بمصر، إلا أن المنتخب المصري غادر البطلوة من الدور الـ 16 بعد هزيمته من منتخب جنوب أفريقيا بهدف مقابل لا شيء.