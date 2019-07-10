بـ85 مليون دولار.. نتفلكس تودّع "فريندز" العام المقبل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حصلت WarnerMedia على حقوق البث المسلسل الأمريكي الشهير Friends مقابل 85 مليون دولار سنويا في عقد يمتد 5 سنوات، لتودع شبكة Netflix المسلسل المفضل لملايين المستخدمين مطلع 2020.





وأكدت Netflix في تغريدة على حساب الشبكة الرسمي في تويتر حصول WarnerMedia المنافسة على حقوق البث، وتشير التقارير إلى أن Netflix بذلت جهودا كبيرة للإبقاء على Friends؛ إذ أنفقت بين 80 و100 مليون دولار سنويا للحفاظ على المسلسل حتى عام 2019، بحسب مجلة Time.





وعلى الرغم من زيادة إنفاق نتفلكس على محتواها هذا العام، الذي قُدر بنحو 15 مليار دولار مقارنة بـ12 مليارا لعام 2018؛ تثار حاليا علامات التعجب حول قدرة نتفلكس على الصمود في وجه شبكات البث الأخرى، حيث تأتي خسارة الشبكة لمسلسل Friends بعد أسبوعين من خسارة واحد من أكبر مسلسلاتها The Office.

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وحقق مسلسل Friends بمواسمه الـ10 وأبطاله الستة جماهيرية واسعة منذ بداية بثه عام 1994 حتى عرض آخر حلقاته عام 2004؛ حيث وصل عدد مشاهدات بعض الحلقات لملايين المشاهدات، أعلاها الحلقتان الـ12 و13 من الموسم الثاني، التي شاهدها ما يقارب 53 مليون شخص.





يجني ممثلو Friends حتى اليوم أرباحا تصل لـ20 مليون دولار سنويا كنسبة من أرباح الشركة المنتجة، وبعد البداية بأجر 20 ألف دولار عن الحلقة في الموسم الأول بلغ أجرهم نحو مليون دولار بحلول الموسمين التاسع والعاشر.



