وفاة الممثل الأمريكي ريب تورن.. نجم "من إن بلاك"

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رويترزالأربعاء 2019/7/10 02:32 مساء بتوقيت أبوظبي
ريب تورن قدم أدورا بارزة في برامج تلفزيونية
توفي الممثل والمخرج الأمريكي ريب تورن الحاصل على جائزة إيمي توفي، الثلاثاء، عن عمر 88 عاما.
وقالت عائلة تورن، لمجلة "هوليوود ريبورتر" ووسائل إعلام أمريكية أخرى، "إنه توفي بهدوء في منزله".
وبحسب تقارير إعلامية، لم يتم الإفصاح عن سبب الوفاة، لكن "تورن" كان محاطا لحظة وفاته ببناته وزوجته، الممثلة إيمي رايت، التي اشتهرت بدورها في فيلمي "ستارداست ميموريز" و"ذي أكسيدنتال توريست".
ومن بين أدوار تورن التي حازت الإعجاب دوره في فيلم "كروس كريك" عام 1984 الذي ترشح به لجائزة أوسكار.
وقدم "تورن" مؤخرا أدورا بارزة في برامج تلفزيونية مثل "ذا لاري ساندرز شو" وأفلام مثل "من إن بلاك" و"دودجبول".
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