رئيس الجمهورية يتدخل في قضيّة باتريك مبارك، ووسام حنا يشكره

سجّل الممثل وسام حنا موقفاً مخالفاً للتوقعات بدافعه عن الممثل باتريك مبارك الذي تعرّض للدين الاسلامي ولرئيس الجمهورية العماد ميشال عون وللسيّد حسن نصرالله في شكل متباهٍ ووقح في تسجيل صوتي تم تسريبه صباح يوم أمس الثلاثاء.

“حنا” الذي دافع عن “مبارك” انتقد في الوقت عينه موقف النقابات الفنيّة في لبنان من الأزمة، خاصة بعدما اعلنت في بيان تبروئها من أقوال باتريك مبارك، وشجبت بشدّة ما ورد على لسانه جملةً وتفصيلاً. لقراءة الخبر بالكامل: النقابات الفنيّة في لبنان تتبرأ من باتريك مبارك

وسام اتخذ من حسابه على تويتر منبراً ليكتب سلسلة تغريدات حول الموضوع وقال: “الذي قاله باتريك معيب وكارثي، ولكن كلنا نعلم في الوسط أن له فترة طويلة يعاني من اضطراب ذهني ويعيش على الأدوية وحالياً يخضع للعلاج وهو يحاول ان يعود الى العمل ويكمل مسيرة الحياة بصعوبة. وكنت أتمنى من النقابات قبل أن تقطع رزقه تعمل على كيفية مساعدته لأن الكل يعلم وضعه الذهني“.

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وتابع: “انا اشتغلت معه وادافع عنه لانني أعلم بوضعه الذهني والأدوية التي ياخذها. كما أنه يتصرف بأمور لا يعي انو قام بفعلها. صحيح هو أخطأ ولكن كنت أتمنى من الصحافية أن تقدر وضعه، هو أخطا فعلاً ولكن قبل أن نصلبه نرى كيف نساعده“.

كما أنتقد وسام حنا النقابات الفنيّة بالموقف الذي أتخذته بمقاطعة التعامل مع باتريك مبارك كلياً، وكتب: “وبدلاً من أن نرى موقفاً تاريخياً موحداً من النقابات بخصوص تهميش الممثل اللبناني الشاب بالفترة الأخيرة، رأينا اليوم موقف موحد وتاريخي بقطع رزق ممثل مريض وضعيف“.

وتساءل “حنا”: “ما هو دور النقابات؟ حماية حقوق الممثل النجم؟ ما هم ليسوا بحاجتكم.. النقابات وجدت لحماية الضعيف“. وختم قائلاً: “شي ببكي“.

لاحقاً غرّد وسام موجهاً تحيّة لرئيس الجمهورية ميشال عون الذي عند علمه بمرض باتريك مبارك طلب من المحامي أن يتابع قضيته عن كثب وقال: “كل التحية والاحترام لـ “بيّ الكلّ” فخامة الرئيس عون الذي وبعد ان علم بقصة مرض باتريك مبارك وكلّ محامي مكتبه بمتابعة قضيته، هكذا يكونون رجال الوطن”.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجت بالتسريب الصوتي المُهين للممثل باتريك مبارك الذي وجه من خلاله اهانة للمسلمين، بالاضافة الى تطاوله على فخامة رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون والسيد حسن نصرالله، مشيراً الى أنه سيحمل سلاحاً في حال وقعت الحرب ويقتلهما. لقراءة كامل التفاصيل: الممثل باتريك مبارك ينتحر… والضحية اعلامية