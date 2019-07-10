شكرا لقرائتكم خبر عن صور..ابنه إيمان العاصى Ballerina..والجمهور: الله أكبر عليكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما يخطف أبناء المشاهير الأضواء نحو مواهبهم وحياتهم الخاصة، وباختلاف المواهب نجد أن أبناء الفنانين يرثون منهم أحيانا نفس الموهبة وأحيانا أخرى تكون لديهم موهبة مختلفة، وابنة الفنانة إيمان العاصى لديها موهبة مميزة مختلفة تماما عن موهبة والدتها التمثيل، حيث إنها تميل إلى رقص الباليه منذ صغرها وبرعت فيه وتميزت إلى أن فازت اليوم بالمركز الأول فى إحدى المسابقات الخاصة به تحت إشراف إحدى المدارس.

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وعلقت إيمان على صورة ابنتها فكتبت: My beautiful ballerina فى حين ازداد تفاعل الجمور بشكل ملحوظ وعدد كبير أشاد بموهبتها وشجعها الأغلب على الاستمرار وكتب البعض: ربنا يحميكى، ماشاء الله، أيوة بقا وغيرهم.