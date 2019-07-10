شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل يحيى الذكرى الرابعة على وفاة شقيقه سامى العدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا الكاتب مدحت العدل، الذكرى الرابعة على وفاة شقيقه الفنان سامى العدل، موجها له رسالة مؤثرة فى ذكرى رحيله.

وغرد العدل، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "اليوم مرت 4 سنوات على وفاة (الخال) سامى العدل أجدع وأحن وأطيب الناس.. كل يوم ناس كتير بتترحم عليه.. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة".

وأضاف، "نمرة ع التليفون صاحبها مش موجود هو فى لحظة اختفى وهى ليها وجود كل ما أقول امسحها إيديا تخذلنى مكتوب لنا نفترق وبينا خيط مشدود".

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وتوفى الفنان سامى العدل عن عمر يناهز 69 عاما 2015، بعد صراع مع المرض.