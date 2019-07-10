مدحت العدل يحيى الذكرى الرابعة على وفاة شقيقه سامى العدل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا الكاتب مدحت العدل، الذكرى الرابعة على وفاة شقيقه الفنان سامى العدل، موجها له رسالة مؤثرة فى ذكرى رحيله.
وغرد العدل، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "اليوم مرت 4 سنوات على وفاة (الخال) سامى العدل أجدع وأحن وأطيب الناس.. كل يوم ناس كتير بتترحم عليه.. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة".
وأضاف، "نمرة ع التليفون صاحبها مش موجود هو فى لحظة اختفى وهى ليها وجود كل ما أقول امسحها إيديا تخذلنى مكتوب لنا نفترق وبينا خيط مشدود".
وتوفى الفنان سامى العدل عن عمر يناهز 69 عاما 2015، بعد صراع مع المرض.
مدحت العدل
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