شكرا لقرائتكم خبر عن بعد طرح تريلر فيلمها الجديد Maleficent .. أنجلينا جولى تتجول فى باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرات المصورين اليوم، الظهور الأول للنجمة العالمية أنجيلينا جولى، فى شوارع مدينة باريس الفرنسية، بعد طرح التريلر الجديد لفيلمها القادم بعنوان Maleficent: Mistress of Evil المقرر طرحه يوم 17 أكتوبر المقبل فى دور العرض العالمية.

وفى سياق متصل، يعد الفيلم الجديد المرتقب طرحه فى 17 أكتوبر المقبل، هو أول أفلام أنجلينا جولى بعد إتمام أزمة رعاية أطفالها، واقتراب إنهاء طلاقها من الممثل العالمى براد بيت، التى يسعى عدد كبير من المحامين إلى الوصول لاتفاق يناسب الطرفين بعد حصر الثروة التى يمتلكها الثنائى والتى وصلت لـ 750 مليون دولار، والتى يرغب كلا منهما فى تقسيمها بشكل مختلف على أطفالهما.

Advertisements

ويشارك إنجلينا جولي في بطولة فيلم " Maleficent: Mistress of Evil " عدد كبير من نجوم هوليوود، و من أبرزهم آل فانينج وشويتال اجيوفورو جونو تامبل وتيريزا ماهوني وهاريس ديكنسون وغيرهم.