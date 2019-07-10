شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى رحيل الزمالكاوى سامى العدل.. أهم تصريحاته عن القلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن اليوم العاشر من يوليو مع ذكرى وفاة النجم الكبير سامى العدل الذى يعتبر واحدا من أهم الفنانين الذين مروا على الدراما والسينما خلال السنوات الأخيرة، مما جعله يحظي بجماهيرية عريضة منها جزء كبير سيظل يعتبره معشوقه الأول لا بسبب الفن فحسب وإنما بسبب نادى الزمالك.
ويعد سامي العدل أحد أهم مشجعيه الذين يدافعوا عنه فى أى ظهور له ويهاجم من يهاجمه مما جعل فيديوهاته ولقاءاته تحظي بتفاعل كبير من جانب محبيه الزمالكاوية، حتى بعد رحيله مع كل فوز أو خسارة للزمالك مثلما نستعرض خلال الفيديوهات التالية خاصة أنها جاءت فى توقيت كان يعاني فيه الزمالك دائماً من أزمات كبيرة.
الاهلى بيسرق بطولات
الزمالك انضف وارقى نادى فى مصر
الزمالك ده ابويا
احنا مش بنشجع الزمالك علشان يكسب احنا بنشجعه علشان بنحبه
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