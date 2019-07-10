محكمة إسبانية تثبت أبوة خوليو إجليسياس لرجل يبلغ من العمر 43 عاما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة إسبانية اليوم الأربعاء بثبوت أبوة المغني الشهير خوليو إجليسياس لرجل يبلغ من العمر 43 عاما لتحل بذلك قضية نسب استمرت لثلاثة عقود بعدما رفض المغني الخضوع لاختبار الحمض النووي (دي.إن.إيه). والرجل هو خافيير سانتشيث-سانتوس وولد عام 1976 لراقصة برتغالية تدعى ماريا إديت سانتوس. ولا يزال من الممكن الطعن في قرار إثبات النسب. وبلغت مبيعات أعمال إجليسياس (75 عاما) أكثر من 300 مليون نسخة لأغنيات قدمها بلغات متعددة بلغ عددها 14 لغة مما يجعله أكثر المغنيين اللاتينيين مبيعا على الإطلاق. وتحول إجليسياس إلى الغناء بعد تعرضه لحادث سيارة عام 1963 أنهى مسيرته الكروية. Advertisements ولإجليسياس ثمانية أبناء وهم ثلاثة من زوجته إيزابيل بريسلر وخمسة من زوجته ميراندا ريجنسبرجر.

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