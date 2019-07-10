شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة.. سعد الصغير يحيى حفلا غنائيا فى الساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب الشعبى سعد الصغير لإحياء حفل غنائى ضمن حفلات موسم الصيف 2019، يوم الجمعة المقبل في الساحل الشمالى، وسيقدم سعد خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه المميزة.

وكان سعد طرح مؤخرا أغنية "اعمل كده كده" على طريقة الفيديو كليب من كلمات مصطفى حسن وألحان محمد عبدالمنعم وتوزيع ميدو مزيكا وشيبسى ومن إخراج كامبا وحققت نسب مشاهدة عالية.

من ناحية أخرى يحضر المطرب سعد الصغير لأغنية جديدة تحمل اسم "أنا العريس" من ألحان عصام إسماعيل وتوزيع زيزو فاروق، ويفاجئ بها جمهوره.