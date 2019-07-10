شكرا لقرائتكم خبر عن أمل رزق تكشف تفاصيل تعرض ابنتها لحادث سير على طريق الساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة أمل رزق، لـ"الخليج 365"، تفاصيل تعرض ابنتها الفنانة الشابة "لمى كتكت" لحادث سير، موضحة أن ابنتها كانت بصحبة أصدقائها وفى طريقهم للعودة من الساحل الشمالى، واصطدمت سيارة صديقتها بسيارة أخرى أمامها ما أدى على عدم التحكم فى الإطار، مما جعل السيارة تنقلب على الجانب الأيسر، حيث أصيبت إحدى صديقاتها بكسر فى الذراع الأيسر وبعض الجروح، كذلك أصيبت لمى ببعض الجورح فى مناطق متفرقة بجسدها، حيث تتلقى العلاج حاليا فى مستشفى الشرطة بالعجوزة.



لمى كتكت

وكتب أمل رزق عبر صفحتها الشخصية على "الفيس بوك" معلقة : إلى كل الناس الجدعة الى بتحبنى.. بنتى وأصحابها عملوا حادث موت وحالياً فى المستشفى وكعادة النقابة لم تفعل شيئا.. وبنتى لوحدها وبطولها.. ربنا فوق الكل وحمينا.. إلى كل الصحفيين الجدعان اللى وقوف معايا فى شدتى مستنياكوا فى المستشفى لان لا قدر الله لو بنتى جرلها حاجه هقول كلام هيزعل ومش هسكت.. وللعلم بنتى اصغر نقابيه والكارنيه لما أقدر هصوره مش قادره اكتب أكتر من كده من امبارح على ما أتمالك أعصابى والعربية اترمت على الطريق.



أمل رزق

يشار إلى أن لمى كتكت ممثلة صاعدة وعضوة نقابة المهن التمثيلية، وشاركت فى الموسم الرمضانى الماضى بمسلسل "قابيل" بطولة محمد ممدوح وامينة خليل ومحمد فراج ونهى عابدين وعلى الطيب وأحمد كمال وبسنت شوقى، من إخراج كريم الشناوى.