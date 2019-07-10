شكرا لقرائتكم خبر عن كريم أبو زيد ينتهى من تسجيل أغنية "مقسوم" جديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الموزع الموسيقى محمود يحيى مع المطرب كريم أبو زيد في أغنية سينجل جديدة لم يتم اختيار اسمها حتى الآن تتميز بإيقاع الـ "مقسوم"، وهى من كلمات أحمد عرفان، وألحان كريم أبو زيد.
يذكر أن كريم أبو زيد شارك في موسم رمضان الماضي بمسلسل "ابن أصول"هو من إنتاج شركة سينرجى والذى يشارك في بطولته حمادة هلال، سوزان نجم الدين، أيتن عامر، محمد نجاتى، رانيا منصور، وفاء سالم، إيناس كامل،إسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبو زيد، حمزة العيلى، أحمد حلاوة، بجانب عدد آخر من الفنانين، كما يعتبر المسلسل هو الثالث على التوالى الذى يظهر به حمادة هلال فى دراما رمضان.
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