خاص| تفاصيل مشاركة حمو بيكا في مسرحية "ريا وسكينة من تاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

في أول ظهور له على خشبة المسرح، انضم مغني المهرجانات حمو بيكا إلى مسرحية "ريا وسكينة من تاني"، التي تقوم ببطولتها انتصار، وبدرية طلبة، والمقرر افتتاحها أول أيام عيد الأضحى على مسرح تياترو بالإسكندرية.

وكشف المخرج حسام الدين صلاح، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، تفاصيل مشاركة (بيكا)، وقال: "بالفعل انضم حمو إلى فريق المسرحية التي أقوم بإخراجها، ويقدم بالعرض 3 أغانٍ من كلمات إسلام خليل وألحان حسن أش أش".

وأضاف: "مشاركة بيكا بالعرض جاءت بعد حصوله على تصريح من النقابة بالمشاركة، وسبق له الحصول على تصاريح بالفعل".

وعن العرض نفسه، يقول نقوم بعمل بروفات "المسرحية استعدادًا لافتتاحها أول أيام عيد الأضحى المقبل، وهي من تأليف مصطفى سالم، ويشارك في بطولتها نخبة من الفنانين، ومنهم سامي مغاوري وتامر عبد المنعم ورضا إدريس. ديكور د. أحمد عبد العزيز، وإنتاج شركة هاي موكا للإنتاج الفني.