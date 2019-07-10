تامر حسني يوجه رسالة لابنة عامر منيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: علق الفنان تامر حسني، على صورة تخرج "مريم" ابنة الفنان الراحل عامر منيب، التي علقت عليها قائلة: "بابا أنا اتخرجت". ونشر "حسني" عبر خاصية "الاستوري" بصفحته بإنستجرام، صورة لمريم، وعلق: "مريم، أكيد بابا فرحان بيكي دلوقتي، وأنا كمان فرحان بيكي يا أحلى مريوم". يذكر أن مريم هي الابنة الكبرى للفنان عامر منيب، الذي رحل عن عالمنا من 8 سنوات، وتحديدا في 2011، بعد صراع مع مرض سرطان القولون.

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