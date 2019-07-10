بعد تهديد أمل رزق لـ"الممثلين".. سامي مغاوري:الفنانة الشابة بخير وحالة صديقتها خطيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

كشف الفنان سامي مغاوري، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، تفاصيل تعرض الفنانة الشابة لمى كتكت، ابنة الفنانة أمل رزق لحادث سير، بعد هجوم الأخيرة على النقابة.

وقال سامي مغاوري، في تصريحات لمصراوي: "إنه اتصل بالدكتور أشرف زكي، نقيب الفنانين، ليعلمه بما كتبته الفنانة أمل رزق، وأكد الأخير علمه بالحادث ونقلهم لمستشفى العلمين، 11 مساء أمس".

وأكد سامي: "الدكتور أشرف زكي ذهب لهم إلى العلمين، ودخل لهما، للاطمئنان عليهما، ولم يغادر المستشفى إلا في الساعة الـ5 صباحًا".

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وأضاف: "الفنانة الشابة لمى بحالة جيدة، ولم تصب بسوء، وغادرت المستشفى"، مشيرًا إلى "أن صديقتها منة السيد المصري التي كانت معها في الحادث، وهي طالبة بالمعهد العالي للفنون المسرحية هي التي تعرضت لإصابة خطيرة، ودخلت غرفة العناية المركزة".

وأشار: "الدكتور أشرف زكي قام بنقلها إلى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة لتقلي العلاج، لأنها ستحتاج إلى جراحة تجميلية".

وهاجمت الفنانة أمل رزق نقابة المهن التمثيلية، بعد تعرض ابنتها لحادث سير، خلال الساعات الماضية، واتهمت النقابة بعدم مساعدتها على حد قولها، عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك، وهددت: "هقول كلام يزعل، ومش هسكت".