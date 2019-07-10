نبيل الحلفاوي يهاجم إعلان "اعتذار المنتخب": إيه السذاجة والرداءة دي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

هاجم الفنان نبيل الحلفاوي، عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر، الإعلان الذي ظهر فيه عدد من لاعبي المنتخب المصري، يقدمون فيه اعتذارا للخروج مبكرا من بطولة كأس أمم أفريقيا.

وعلق "الحلفاوي": "مفهوم تعمل إعلانات لشحذ الهمم وشحن الجماهير والفريق، لكن الاعتذار عن تقصير أو هزيمة دي مسألة شخصية جدا، لازم تكون نابعة من الشخص نفسه، ما ينفعش فيها تمثيل وإخراج".

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وتابع: "وبعدين إيه السذاجة والرداءة دي، كأنها مدرسة ابتدائي والميس حفظتهم ورصتهم عشان يسمّعوا الكلمتين".

كان المنتخب المصري قد خرج من دور الـ16 على يد المنتخب الجنوب أفريقي، بعدما أحرز الأخير هدفا مقابل لا شيء، في البطولة المقامة على أرض مصر.