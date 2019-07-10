محمد رمضان في بيروت لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة من العاصمة اللبنانية بيروت، بعد وصوله لتسلم جائزة من مهرجان بياف.

وعلق "رمضان": "من لبنان صباح الخير، مهرجان بياف، ثقة في الله نجاح".

وفاز محمد رمضان بجائزة أفضل ممثل عن دوره في مسلسل "زلزال"، الذي عرض في شهر رمضان الماضي، كما فاز بجائزة عن كليب "مافيا".