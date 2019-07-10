خاص| أول رد من نقابة المهن التمثيلية على هجوم أمل رزق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: رد الفنان سامي مغاوري عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية على هجوم الفنانة أمل رزق على النقابة بعد تعرض ابنتها الفنانة الشابة لمى كتكت لحادث. وقال سامي مغاوري في تصريحات لمصراوي:" النقابة ليس لديها أي علم بتعرض ابنتها لحادث وكان يجب عليها الاتصال باللجنة الصحية المسئولة بالنقابة لتقديم المساعدة لها". وأضاف:" النقابة بها أكثر من 3600 عضو يحملون عضوية النقابة، فلن نستطيع متابعة أخبارهم جميعًا لأننا ليس لدينا مخبرين". Advertisements وتابع:" نقدم المساعدة لجميع الأعضاء خاصة في الحالات المرضية، ولن نتأخر عن أي عضو يطلب مساعدة النقابة". وهاجمت الفنانة أمل رزق نقابة المهن التمثيلية بعد تعرض ابنتها لحادث سير خلال الساعات الماضية، واتهمت النقابة بعد مساعدتها على قولها عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك، وهددت:"هقول كلام يزعل ومش هسكت".

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