طارق الشناوي عن يوسف شريف رزق الله:" الغسيل الكلوي قريبًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
قال الناقد طارق الشناوي، إن الحالة الصحية للناقد الكبير يوسف شريف رزق الله مستقرة، وهو واعٍ لما يدور حوله، وبعث له السلام مع نجله "أحمد".
وأكد "الشناوي" في تصريح خاص لمصرواي، أن "رزق الله" يتحسن وسيجري الغسيل الكلوي قريبًا، إذ تأخر الفترة الماضية حتى تستقر حالته.
وأضاف: "كلنا مدينون ليوسف شريف رزق الله، ومن المؤكد أن جزء أصيل من ثقافتنا السينمائية كان ورائها رزق الله".
وطالب الناقد الكبير الجمهور بالدعاء ليوسف شريف رزق الله، وأكد أن لديه أمل كبير في خروجه من المستشفى.
واختتم حديثه قائلًا: "منذ 10 أيام، كان اجتماعنا مع الناقد الكبير وهو اجتماع اللجنة العليا لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وكان بصحة جيدة، واستمر الاجتماع أكثر من ساعتين، وكان دؤوبا ومتفاني في عمله لأقصى درجة".
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