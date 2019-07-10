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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
هاجمت الفنانة أمل رزق نقابة المهن التمثيلية التي يترأسها الفنان أشرف زكي، بسبب عدم مساندتها لابنتها الفنانة الشابة "لمى" عقب تعرضها لحادث سير مع أصدقائها.
وكتبت أمل، عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك": "إلى كل الناس الجدعة اللي بتحبني، بنتي وأصحابها عملوا حادثة موت وحالياً في المستشفى، وكعادة النقابة لم تفعل أي شيء، وبنتي لوحدها وبطولها ربنا فوق الكل وحمينا".
وتابعت: "إلى كل الصحفيين الجدعان اللي وقفوا معايا في شدتي مستنياكوا في المستشفى، لأن لا قدر الله لو بنتي جرالها حاجه هقول كلام هيزعل ومش هسكت".
يذكر أن أخر أعمال الفنانة الشابة لمى كتكت مسلسل" عائلة الحاج" نعمان" بطولة الفنان صلاح عبد الله والفنان احمد بدير والفنان تيم حسن .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تعرض ابنتها لحادث.. أمل رزق تهاجم نقابة الممثلين: "مش هسكت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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