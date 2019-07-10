مصطفى خاطر: "التوفيق لمنتخب تونس والجزائر والنهائي عربي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: حرص نجم مسرح مصر الفنان مصطفى خاطر على تهنئة المنتخب التونسي والمنتخب الجزائري بالصعود لدور الـ8 لبطولة كأس الأمم الأفريقية. ونشر خاطر عبر "إنستجرام" صورة لعلم تونس بجانب علم الجزائر، وكتب: "التوفيق، كل التوفيق لمنتخب تونس ومنتخب الجزائر بجد شرفتو بلادكو، وشرفتو العرب، وإن شاء الله النهائي عربي بشجعكم من كل قلبي". وودع منتخب مصر مسابقة كأس الأمم الأفريقية 2019 بعد هزيمته أمام جنوب أفريقيا بهدف نظيف ضمن منافسات دور الـ16 للمسابقة.

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