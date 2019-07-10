تراند اليوم : فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بإعلان زواجها من إعلامي سوري...

فاجأت نجمة ستار أكاديمي، الفنانة اللبنانيّة، نينا عبدالملك، جمهورها، عبر تويتر، بإعلانها خبر زواجها بطريقة مفاجئة، عبر فيديو طريف، مدّته 23 دقيقة، جمعها بزوجها المذيع السّوريّ، حسان الشيخ.
وخلال الفيديو، كشفت عبدالملك، أنّ زواجهما ليس حديثًا، بل تمّ قبل 10 أشهر تقريبًا، وظهر الثنائيّ بفيديو عفويّ، تحدّثوا من خلاله عن علاقتهما، وقالت عبدالملك، إنّ حسان أخبرها بحبّه، وطلب الزّواج منها في يوم ميلادها، وتزوّجا بعد 4 أشهر فقط، من إعلان حبّهما.
وتلقّت نجمة ستار أكاديمي، بموسمه الثامن، عددًا من التهاني والتبريكات من جمهورها، فيما طالبها عدد منهم، بصورها من حفل الزّفاف، لتكشف عبر تغريدة في تويتر، عن عدم أقامتها حفل الزفاف، قائلة: "شكراً من القلب لكل حدا باركلنا كلماتكن بسطتنا كتير. تاني شي يلي طالبو بصور عرسنا وصوري بالفستان الأبيض نحنا ضد فكرة الأعراس لأسباب منقلكن ياها بفيديو قادم، ومن لما تقابلنا متفقين عهالشي، اكتفينا بسهرة صغيرة مع العائلة بلبنان و بالإمارات. بس هيدا فيديو بالفستان الأبيض اذا حابين".
وأثنى جمهورها، وعدد من الصحّافيّين على البساطة، التي احتفلت بها نينا بزواجها، وعدم تفاخرها بإقامة حفل زفاف ضخم، متمنين لها حياة زوجيّة سعيدة.