تراند اليوم : رحيل مفاجئ لفنان سعودي شهير.. وأسرته تدفنه في سرية...



أعلن اليوم عن وفاة الفنان السعودي تومي عمران بشكل مفاجئ الشهر الماضي، ما أثار ضجة في أوساط المتابعين الذين تساءلوا عن سبب الوفاة.

كان عمران دخل في غيبوبة استمرت لمدة شهرين، إثر إصابته بورم بالدماغ، توفي على إثرها في 12 يونيو الماضي بمدينة الخبر بالمنطقة الشرقية، وتم دفنه في اليوم التالي دون أن يتم الإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام.

ونعى حساب عمران عبر موقع "تويتر"، الفنان الراحل، قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".توفى إلى رحمه الله تعالى الفنان تومي عمران يوم 12-6. نسألكم الدعاء بالمغفرة والرحمة".



وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها عن وفاته، لكنه كان سرعان ما ينفي.

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وقالت شقيقة الفنان الراحل في تصريحات صحفية: "دخل تومي في غيبوبة استمرت لشهرين، وكان يعاني من ورم بالدماغ لكنه لم يكن يعرف ذلك وكذلك نحن، وعندما كان يقضي إجازته معي بمدينة الخبر سقط فجأة مغشيًا عليه واكتشفنا أنه مريض، وفورًا نقلناه إلى المستشفى، وقد توفي يوم 12/6/2019، وقمنا بدفنه في اليوم التالي 13/6/2019، ولم نفكر في نشر خبر وفاته لأننا كنا في حالة يُرثى لها".

وأضافت: "هو ليس متزوجًا، وكل ما كان يُذكر عنه من أخبار كان مجرد شائعات، وكان يعيش في تركيا ومرتبطًا بأعمال فنية تم تأجيلها بسبب مرضه، وأنه أخبر متابعيه أنه مريض بمرض بالرئة وأنه يعالج منه".



وولد عمران بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة، لأب سعودي ولأم تحمل الجنسية التركية، وقضى سنوات حياته الأولى هناك، وكانت زيارته الأولى إلى السعودية في عمر 15 سنة.