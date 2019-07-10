"بيت الأشباح" و"أبو كبسولة".. برنامج عروض البيت الفني للمسرح اليوم

يواصل البيت الفني للمسرح تقديم عدد من العروض المسرحية على مسارح الدولة، اليوم الأربعاء الموافق 10 يوليو، ومنها افتتاح العرض المسرحي " أوبرا بنت عربي"، على مسرح السلام بشارع قصر العيني، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

يشار إلى أن العرض عبارة عن مسرحية غنائية تمثيلية تقدم دراما فى شكل أسطوري عن كل المختلفين وذوى القدرات والهمم وكل غريبي الأطوار وأصحاب الاختلافات فى الشكل، وذلك بمشاركة أكثر من 45 فنانا ونجوم السيرك القومى ومشاركة الحيوانات الحية أيضا، بالإضافة إلى أداء صوتي مميز لسيدة المسرح العربي الفنانة الكبيرة سميحة أيوب.

"أوبرا بنت عربي" من بطولة علاء قوقة، ماهر محمود، نهاد عبد الفتاح، محمد السعداوى، هانى عبد الحى، ياسمين فرج، شريف غانم عمر فرحان، أداء صوتي للراوي الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، بمشاركة العديد

من الشباب والراقصين المتخصصين فى فنون الهيب هوب وأبناء فرقة مسرح الشمس وأبطال مصر من ذوى القدرات ونجوم السيرك القومي، دراما شعرية إهداء سامح مجاهد ، ألحان أحمد الناصر، ديكور رامه فاروق، أزياء أميرة صابر، مكياج أماني حافظ، ومن تأليف ياسمين فرج، إخراج هشام علي، وتتراوح أسعار التذاكر بين ثلاث فئات مختلفة وهي "75، 50، 30" جنيها.ويُعرض على مسرح العائم الصغير بالمنيل، مسرحية "بيت الأشباح" في تمام الساعة السابعة مساء، من تأليف وإخراج محمود جمال حديني، ومن بطولة خريجي الدفعة الأولى لورشة " إبدأ حلمك".وتتراوح أسعار التذاكر بين فئتين وهما 30 و 50 جنيهًا، على أن يكون الدخول مجانًا لذويالاحتياجات الخاصة.ويستضيف المسرح العائم الكبير بالمنيل، مسرحية "أبو كبسولة"، في آخر ليلتي عرض اليوم الأربعاء وغدا الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساء، بطولة مصطفى ابو سريع، صفاء جلال، حسن عبدالفتاح، عمرو عبدالعزيز، إسلام عبد الشفيع ،تأليف محمد الصواف، إخراج محمد مرسي، وتتراوح أسعار التذاكر بين أربع فئات مختلفة وهي "100، 75، 50، 25" جنيها.ويستقبل مسرح الطليعة بالعتبة، مسرحية "شباك مكسور"، بقاعة زكي طليمات في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، من تأليف رشا عبدالمنعم وإخراج شادي الدالي، بطولة أحمد مختار، نادية شكري، مجدي عبيد، علي كمال، وتباع التذاكر بسعر 30 جنيهًا.ويفتح مسرح القاهرة للعرائس أبوابه للأطفال، لعرض مسرحية "محطة مصر"، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، من تأليف محمد زناتي وإخراج رضا حسنين، وتتراوح أسعار التذاكر بين فئتين هما 25 و 35 جنيهًا.ويستضيف مسرح ميامي بشارع طلعت حرب وسط البلد، مسرحية "زهرة اللوتس"، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، تأليف طارق مرسي وإخراج محمد حجاج، وتباع التذاكر للعرض بسعر 30 جنيهًا.