تامر حسني لابنة عامر منيب: "بابا فرحان بيكي"

حرص الفنان تامر حسني على تهنئة ابنة الفنان الراحل عامر منيب، بمناسبة تخرجها، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

قائلا: "أكيد بابا فرحان بيكي دلوقتي، وأنا كمان فرحان بيكي يا أحلى مريوم".

جدير بالذكر أن مريم احتفلت بتخرجها من الجامعة، ووجهت رسالة إلى والدها عبر صفحتها

كان عامر منيب قد توفى عام 2011، بمستشفى دار الفؤاد عن عمر يناهز الـ48 عاما، بعد صراع مع المرض. كمان فرحان بيكي يا أحلى مريوم".جدير بالذكر أن مريم احتفلت بتخرجها من الجامعة، ووجهت رسالة إلى والدها عبر صفحتهاعلى "إنستجرام"، حيث نشرت صورتها وهي ترتدي زي التخرج، ووجهت رسالة لوالدها الفنان الراحل، قائلة: "بابا أنا اتخرجت".كان عامر منيب قد توفى عام 2011، بمستشفى دار الفؤاد عن عمر يناهز الـ48 عاما، بعد صراع مع المرض.

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